BARZIO – C’era da scommetterci che nella mattina di gala della Sagra delle Sagre i controlli anti pandemia sarebbero stati impeccabili, con sorveglianza all’ingresso sui Green Pass e norme sanitarie severamente rispettate. Ecco, come non detto. Inspiegabilmente, la 56esima Sagra delle Sagre ha subito adottato una blanda se non blandissima politica di accertamenti…