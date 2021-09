PASTURO – 250 atleti da 20 differenti nazioni per la prima edizione delle Grigne Skymarathon in programma domenica a Pasturo. Nonostante un attento vaglio di ogni singolo curriculum con un filtro che teneva conto di un mix tra performance ed esperienza, i pettorali messi a disposizione da Team Pasturo, Falchi Lecco e GSA Cometa sono andati letteralmente sold out.

Dopo anni d’assenza dal palcoscenico internazionale, Grignetta e Grignone sono pronte a rientrare nel giro dello “skyrunning che conta” dalla porta principale. Domenica per la seconda tappa di coppa del mondo 2021 sono attesi ai nastri di partenza alcuni dei …

