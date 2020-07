MILANO – Il 116 117 è il numero unico nazionale per richiedere assistenza, prestazioni o consigli sanitari non urgenti.

Basterà chiamare il numero 116 117 per contattare il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia medica) o la Guardia Medica Turistica ovunque ci si trovi nel territorio regionale.

Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 8 e nei giorni festivi e prefestivi 24 ore su 24, partirà dal 20 luglio sul territorio lombardo, esclusa la provincia di Brescia, che partirà il 27 luglio.

COME FUNZIONA



Il cittadino che chiama il numero unico 116 117 viene messo in contatto con un medico o con un operatore competente. A seconda delle diverse necessità, il medico o l’operatore valutano se è possibile rispondere direttamente all’utente o se trasferire la sua richiesta verso il servizio di riferimento.

Per richieste di soccorso sanitario urgente la chiamata viene direttamente trasferita al Servizio di Emergenza Territoriale (numero 118 o 112).

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO



Un unico numero gratuito per tutta la Lombardia che permette di accedere al servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica).

Attivo dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 8, festivi e prefestivi 24 ore su 24 chiamando sia da rete fissa che da cellulare.

Risponde direttamente un operatore che attraverso una valutazione telefonica trasferisce le richieste verso il servizio di riferimento

L’accesso al servizio è garantito a tutti grazie ad un servizio di interpretariato telefonico in tempo reale.

I dati sono trattati nel rispetto della privacy (GPDR/2016).

QUANDO CHIAMARE IL 116 117

Assistenza, prestazioni o consigli sanitari non urgenti;

Consulto di un medico di Continuità assistenziale (ex guardia medica) o di un Pediatra di Libera scelta;

Accesso alla Guardia Medica Turistica (assistenza medica generica a tutte le persone non residenti e presenti sul territorio lombardo);



QUANDO CHIAMARE IL 118 O IL NUMERO DI UNICO DI EMERGENZA 112

Situazioni di emergenza/urgenza sanitaria

Richiesta di soccorso sanitario e invio di mezzi di soccorso

Where are U è l’app ufficiale del numero 112, grazie alla quale il cittadino può contattare i soccorsi in caso di emergenza ed essere localizzato per ottenere assistenza più rapidamente. L’applicazione, infatti, rileva in automatico la posizione da cui viene effettuata la chiamata e la invia all’operatore del 112 che sta gestendo la richiesta.

Per scaricarla, è necessario collegarsi al sito dedicato; per ulteriori informazioni, visitare il sito di AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza).