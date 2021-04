MADESIMO (SO) – Stagione da incorniciare quella di Andrea Bertoldini che sulle nevi di Madesimo, nell’ultime due gare di stagione, conquista due podi nello Slalom Speciale, un 2° posto sabato e un 1° posto ieri, domenica. Nelle due gare Fis Cittadini, il premanese ha dimostrato ancora una volta, in questa lunga stagione, di essere un forte atleta e di avere tutte le carte in regola per poter alzare il livello dell’asticella e ambire decisamente più in alto.