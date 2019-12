TACENO – Ha scelto il bosco di Taceno come discarica per cibo avanzato e scaduto. Nei guai un lecchese titolare di una pizzeria in altopiano.

L’uomo ha abbandonato un carico di cibo che non poteva più somministrare ai propri clienti in una radura in zona Tartavallino ma è stato pizzicato dai carabinieri forestali. Ora dovrà rispondere di abbandono incontrollato di rifiuti, sebbene non si trattasse di materiale pericoloso o inquinante, e potrebbe incorrere ad un anno di prigione o a 25mila euro di multa.