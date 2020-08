ESINO LARIO/BARZIO – Intervento ieri sera 15 agosto poco prima delle 21 per il recupero di sei escursionisti, illesi. Si tratta di ragazzi e ragazze residenti in provincia di Milano, in vacanza in Valsassina.

Verso le 16:20, i tecnici della stazione Valsassina e Valvarrone sono stati allertati in supporto dell’elicottero di Areu per il recupero di una donna di 39 anni della provincia di Varese.