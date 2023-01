VALSASSINA – “Per me è come se fosse il suo funerale, che mio papà non ha mai avuto”. Poche parole che più di ogni altra formula di circostanza racchiudono l’emozione e la gratitudine di Giuseppe Combi, accogliendo oggi a Cassina la posa della pietra d’inciampo in ricordo del padre Rinaldo.

Classe 1910, Rinaldo Combi venne deportato nel 1943 nel lager di Schleusingen dove morì il 26 giugno del 1945. La mattonella di ottone “simbolo di luce e brillantezza” è stata incastonata nella piazza del borgo dell’altopiano, ai piedi del …

