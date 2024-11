“IMPARARE FACENDO”: INCONTRO TRA CFP E SCUOLE MEDIE

LECCO – Mercoledì 6 novembre nella sala don Ticozzi spazio all’incontro informativo/formativo tra i direttori dei centri di formazione professionale e i docenti orientatori degli istituti scolastici di primo grado, in collaborazione con la Provincia di Lecco e l’Ufficio scolastico territoriale.

L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali del dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Adamo Castelnuovo e della responsabile del servizio Istruzione e formazione professionale della Provincia di Lecco Antonella Cassinelli, a cui sono seguiti gli interventi dei direttori Andrea Donegà di Enaip Lecco, Francesca Dotti di Clerici Lecco, Gabriele Marinoni del Cfp Consolida di Lecco, Marco Anghileri del Cfp Aldo Moro di Valmadrera, Alan Vaninetti del Cfpa di Casargo e Stefania Segato del Cfp La Nostra Famiglia di Bosisio Parini.

In sala anche il dirigente della scuola capofila per l’orientamento Vittorio Ruberto, la dirigente provinciale Antonella Cazzaniga, il referente dell’Ust di Lecco per l’orientamento Raffaele Cesana.

Le tematiche trattate durante l’incontro sono state: un’offerta formativa incentrata sulla pratica e sulle attività laboratoriali in stretta sinergia con il mondo del lavoro, l’attenzione alla crescita globale della persona, l’importanza di imparare un mestiere e i settori della formazione professionale presenti nell’offerta formativa provinciale in un perfetto equilibrio tra scuola e lavoro.

“Ringraziamo la Provincia per il tanto prezioso quanto costante supporto e sostegno alla formazione professionale e l’UST per la grande attenzione. Siamo felici di questo momento di incontro e scambio con i docenti orientatori, momento in cui abbiamo voluto offrire un contributo per i percorsi orientativi e approfondire il funzionamento del sistema formativo regionale. La formazione professionale è una grande ricchezza per il territorio e rappresenta, per i giovani, il passaporto per accedere a un futuro di opportunità che passa tanto dall’ingresso nel mondo del lavoro, quanto dal prosieguo degli studi conseguendo la maturità o accedendo a percorsi di IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) che alzano ulteriormente la preparazione e le competenze dei giovani. Sentiamo, anche noi, la responsabilità di avere un ruolo fondamentale sul territorio. Una responsabilità che vogliamo svolgere valorizzando le opportunità per i giovani e le relazioni e i rapporti con le altre scuole di ogni ordine e grado” dichiarano i direttori dei CFP.