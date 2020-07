CASARGO – Altra bella iniziativa del Comune di Casargo per promuovere il territorio e far conoscere i propri alpeggi: da domani infatti sarà attivo il servizio di bus navetta per le località di Giumello e Paglio.

Le corse settimanali per Giumello saranno ogni martedì mentre quelle per Paglio saranno effettuate il mercoledì: Per i collegamenti del sabato…