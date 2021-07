IN UNA CORDATA VALSASSINESE LA TRAGICA CADUTA DI ‘CECCO’ GALPERTI

CHAMONIX (F) – Erano tre valsassinesi gli appassionati di montagna che giovedì pomeriggio stavano affrontando la discesa dal Dent du Géant (4.013 metri sul lato francese del Monte Bianco) quando, intorno alle 16.30, Francesco “Cecco” Galperti di Cortenova è precipitato a circa 3.850 metri sul livello del mare.

Quattro tiri a scendere, un’impresa non banale ma certo alla portata di uno scalatore “fortissimo” come lo descrivono tutti. Ancora da stabilire le cause esatte dell’incidente che si è portato via Cecco, la cui salma è ora a Chamonix in attesa del rientro in Italia e dei funerali – che potrebbero essere lunedì o martedì.