INTROBIO – Due squadre SAF (Speleo Alpino fluviale) dei Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenute verso le 17 di questo pomeriggio nel greto del torrente Pioverna per soccorrere un ragazzo in difficoltà nelle acque in piena del fiume.

I pompieri, tramite tecniche speleo-fluviali, hanno messo in salvo il malcapitato per poi riportarlo dai suoi familiari.

Se l’è invece cavata da solo l’altro compagno di avventura, che ha conquistato la riva aggrappandosi a una roccia.