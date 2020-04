CASARGO – Sono disponibili online i primi cinque video del progetto #IoCucinoaCasa, il social contest ideato dal Cfpa Casargo in questi mesi di didattica a distanza. In un periodo delicato e particolare come questo in cui la cosa più utile che tutti possiamo fare è “stare a casa”, si stanno sviluppando, grazie al potere del web e dei social, tanti nuovi modi di fare comunità. Da sempre cucinare è un piacere che richiede tempo e pazienza, due fattori che spesso mancano nella vita frenetica di tutti i giorni.