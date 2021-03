LECCO – Anche quest’anno l’Informagiovani di Lecco aderisce all’evento organizzato da ANCI Lombardia e dalla Consulta Regionale degli Informagiovani chiamato “Job Weeks”.

Le Job Weeks prevedono una serie di appuntamenti online, ad accesso libero e gratuito, dedicati al tema del lavoro e rivolti a studenti, giovani in cerca di impiego ma anche a operatori dei servizi. Quest’iniziativa s’inserisce nel progetto “Navig-Azioni” realizzato dall’Informagiovani in collaborazione con Anci Lombardia e Consulta degli Informagiovani e finanziato da Regione Lombardia.

La programmazione 2021 vuole approfondire incontri informativi e momenti formativi su tematiche lavorative quali il mondo del lavoro ai tempi del Covid, gli ITS e gli IFTS, le politiche per il lavoro, le professioni nel turismo, le donne nell’innovazione, le opportunità presenti nel territorio lecchese e all’estero, i fabbisogni professionali delle aziende e altri argomenti importanti sul tema del rapporto giovani e lavoro.

Due sono le novità dell’edizione 2021: la prima è che la settimana raddoppia. Gli incontri online, infatti, si terranno dal 15 marzo al 2 aprile. Secondariamente i giovani interessati e gli addetti ai lavori potranno aderire a una più ampia proposta informativa strutturata su tre diversi livelli di interesse, consultabili sul sito web dedicato https://sites.google.com/view/jobweekslombardia2021/:

Regionale , con eventi di respiro trasversale a cura della Consulta degli Informagiovani e ANCI Lombardia;

Sovra-comunale, a cura dell'Informagiovani – Comune di Lecco in collaborazione con enti delle varie province lombarde come Europe Direct Lombardia, Eures, Unione Europea e Anpal, AFOL e Provincia Monza e Brianza e Confcommercio Lecco e il progetto Lario Network;

Locale, a cura dell'Informagiovani del Comune di Lecco in collaborazione con la rete provinciale (Piazza l'Idea di Merate, Workstation di Calolziocorte, Punto Giovani di Mandello del Lario) che propone webinar, workshop, interviste e dibattiti sull'orientamento al lavoro con Europe Direct Lombardia, Eures, Unione Europea e Anpal, AFOL e Provincia Monza e Brianza.

Gli eventi del lecchese, infatti, prevedono collaborazioni sovraccomunali e locali. Nello specifico:

A cura dell’Informagiovani Lecco in collaborazione con gli enti sovra-comunali:

18 marzo | ore 16.30 – Do you stage? Il vademecum dello stagista in cerca di opportunità all’estero con Informagiovani Bergamo, Punto Giovani Isola Bergamasca, Eurodesk Ponte San Pietro, Cooperativa Sociale Aeris

| ore 16.30 – Il vademecum dello stagista in cerca di opportunità all’estero con Informagiovani Bergamo, Punto Giovani Isola Bergamasca, Eurodesk Ponte San Pietro, Cooperativa Sociale Aeris 31 marzo | ore 11.00 – Le professioni nel turismo. Una panoramica del settore, in attesa che possa ripartire completamente, per illustrare le potenzialità del lago, le aree a maggior vocazione turistica, le figure professionali richieste e le competenze per emergere con Confcommercio Lecco e Progetto Lario Network

A cura dell’Informagiovani Lecco in collaborazione con i partner locali:

19 marzo | ore 11.30 – Diretta FB sulla pagina dell’Informagiovani Lecco e di Piazza l’Idea di Merate Workshop stampa 3D con Mattia Sacheli, operatore del FabLab di Piazza l’Idea di Merate

| ore 11.30 – Diretta FB sulla pagina dell’Informagiovani Lecco e di Piazza l’Idea di Merate con Mattia Sacheli, operatore del FabLab di Piazza l’Idea di Merate 19 marzo | ore 15 – La formazione post diploma per trovare lavoro . Le opportunità formative post diploma che aumentano l’occupabilità con ConfIndustria Lecco Sondrio e Coop. Omnia Language

| ore 15 – . Le opportunità formative post diploma che aumentano l’occupabilità con ConfIndustria Lecco Sondrio e Coop. Omnia Language 22 marzo | ore 16 – Diretta FB sulla pagina dell’Informagiovani Lecco e di Piazza l’Idea di Merate Ripartire è un’impresa . Tavola rotonda di testimonianze di giovani imprenditori con Piazza l’Idea di Merate, Mattia Maddaluno di “Legea Hub Lecco” e Cecilia Sala di “Gli amici di Ceci”

| ore 16 – Diretta FB sulla pagina dell’Informagiovani Lecco e di Piazza l’Idea di Merate . Tavola rotonda di testimonianze di giovani imprenditori con Piazza l’Idea di Merate, Mattia Maddaluno di “Legea Hub Lecco” e Cecilia Sala di “Gli amici di Ceci” 25 marzo | ore 10 – Work in Europe . Lavorare in Europa con Europe Direct Lombardia, Eures, Unione Europea e Anpal, AFOL e Provincia Monza e Brianza

| ore 10 – . Lavorare in Europa con Europe Direct Lombardia, Eures, Unione Europea e Anpal, AFOL e Provincia Monza e Brianza 26 marzo | ore 10.30 – JOB TALENT – cercare lavoro ai tempi del Covid con ConfArtigianato Imprese Lecco

| ore 10.30 – con ConfArtigianato Imprese Lecco 30 marzo | ore 15.30 – Le donne nell’innovazione. Come accrescere il numero delle ragazze nell’ambito tecnologico e scientifico, con API Lecco e Sondrio e Apitech

Sulla pagina web dell’Informagiovani Lecco, su Facebook (Informagiovani Lecco) e sul profilo Instagram (informagiovani_lecco) è possibile reperire tutte le informazioni dettagliate per ciascun evento e i relativi form per iscriversi. Gli operatori del Servizio Giovani sono disponibili per ulteriori approfondimenti via mail informagiovani@comune.lecco.it o telefonicamente 0341.493790.

A questo link il sito regionale con la programmazione completa di tutti gli eventi.