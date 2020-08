LECCO – Giornata tutto sommato tranquilla per il 118 in provincia di Lecco. Situazione rara in estate, non si sono registrate (almeno fino alle 18:30) chiamate d’emergenza provenienti dalle varie montagne del circondario, mentre sulle strade si sono verificati alcuni incidenti.

Il primo è avvenuto alle 10:45 a Dolzago, con l’impatto tra un’auto ed un ostacolo e fortunatamente poche conseguenze (codice verde) per la guidatrice 61enne.

Un po’ più seria la situazione verificatasi alle 11:43 a Garlate, dopo lo scontro tra un’automobile ed una motocicletta: ad avere la peggio un ragazzo di diciassette anni, ricoverato con traumi apparentemente non importanti ma comunque in codice giallo. Sempre a Garlate, due ore dopo, ancora uno scontro auto-moto: unica conseguenza il codice verde per un 50enne trasportato all’ospedale di Lecco.

Tre le persone coinvolte nell’incidentre tra due auto a Molteno, nel primo pomeriggio: inizialmente chiamata in codice giallo, successivamente codice verde e nulla di grave da segnalare.

Infine, da segnalare un infortunio (non bene specificato) avvenuto intorno alle 13:30 a Colico. Vittima, in ‘codice giallo’, un 21enne che è stato soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale di Gravedona.

RedCro

–

BRUTTO SINISTRO IN VALTELLINA (da Valnews):