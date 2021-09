LECCO – Prevista per la giornata di lunedì 27 settembre, l’autopsia sul corpo di Anita Pinchetti non è stata eseguita e dunque c’è il via libera per la sepoltura della donna perita la scorsa settimana nei boschi intorno a Premana.

Dopo giorni di ricerche, sabato la lecchese era stata trovata morta in un burrone. Dopo qualche perplessità e in seguito a un lungo colloquio con la persona che aveva compiuto l’escursione premanese con Anita…

TUTTI I PARTICOLARI QUI: