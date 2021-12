LECCO – Va al centrodestra la Provincia di Lecco. Oltre al presidente, Alessandra Hofmann che resterà in carica per 4 anni, l’unione dei tre partiti Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia conquista sei seggi nel consiglio che durerà due anni. In minoranza il Partito Democratico, che si è candidato con alcune liste civiche cittadine, a cui vanno cinque seggi complessivi, mentre conquista solo un seggio la lista dei ‘civici’ che manda a Villa Locatelli l’ex senatore dem e attuale sindaco di Valmadrera e riferimento di area renziana Antonio Rusconi.

L’Ufficio elettorale della Provincia di Lecco ha provveduto a proclamare l’elezione del presidente Alessandra Hofmann e dei 12 Consiglieri provinciali:

per la Lista 1 Civici per la Provincia 1 seggio ad Antonio Rusconi (Valmadrera) ;

1 seggio ad (Valmadrera) per la Lista 2 La Provincia territorio bene comune 5 seggi a Chiara Narciso (Oggiono), Paolo Lanfranchi (Dolzago), Paola Frigerio (Lecco), Felice Rocca (Osnago), Paolo Negri (Sirtori);

5 seggi a (Oggiono), (Dolzago), (Lecco), (Osnago), (Sirtori); per la Lista 3 Casa dei Comuni Hofmann Presidente 6 seggi a Fabio Pio Mastroberardino (Calolziocorte), Mattia Micheli (Abbadia), Carlo Malugani (Vercurago), Stefano Simonetti (Valgreghentino), Fiorenza Albani (Merate), Davide Ielardi (Colico).

Per il presidente hanno votato 853 elettori, pari all’82,90% degli aventi diritto al voto (1.029), con 825 voti validi (86.864 voti ponderati), 22 schede bianche, 6 schede nulle. Per il consiglio provinciale hanno votato 853 elettori, pari all’82,90% degli aventi diritto al voto (1.029), con 835 voti validi (87.981 voti ponderati), 7 schede bianche, 11 schede nulle.