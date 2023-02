LECCO – La campagna elettorale per le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023 è ormai agli sgoccioli e i candidati al Consiglio Regionale stanno vivendo questi ultimi giorni con grande intensità.

È sicuramente il caso di Eleonora Lavelli, avvocato 27enne, consigliera comunale a Imbersago e candidata nella lista del Terzo Polo (Azione-Italia Viva), la quale sta portando a termine il suo ambizioso progetto di incontro con i cittadini di tutti gli 84 Comuni della provincia di Lecco.

Il tour della Lavelli, che ha già raggiunto quota 83 comuni, si concluderà in questa giornata a Morterone, il più piccolo comune non solo della Provincia, ma anche d´Italia. Morterone ha pochissimi abitanti, un solo negozio rimasto (una trattoria), ma è anche luogo di creatività, storia, arte, rappresentativo della fascia montana della nostra provincia, tra grandi potenzialità turistiche e paesaggistiche e criticità di connessione.

“Cosa sto imparando da questa bellissima esperienza?” – si domanda Lavelli – “Che ogni Comune ha la sua storia, le sue risorse, i suoi problemi e le sue peculiarità. Non può esserci una ricetta unica per tutti i paesi, ma serve una visione di insieme che valorizzi il territorio ed eviti lo spopolamento e la cessazione delle attività e dei servizi.”

Incontrare i cittadini, visitare realtà sociali, economiche, culturali rappresentative è un’attività tipica di molte campagne elettorali. Meno comune è certamente lo sforzo meticoloso di una campagna di ascolto itinerante e tesa a non escludere nessuno degli 84 Comuni della provincia, dai più popolosi ai più remoti.

“Spazio ai giovani, alla cultura e al territorio”: è stato lo slogan che ho scelto per la mia campagna. Visitare e conoscere tutti i territori della Provincia, nessun escluso, è stato per me il primo modo per “fare spazio”, incontrando ed ascoltando tutti” sottolinea la giovane candidata.

Per i più curiosi, i canali social della candidata riportano ad oggi meticolosamente il diario di bordo del lungo viaggio nella nostra Provincia.

