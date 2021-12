LECCO – Vista l’importanza di facilitare gli utenti all’accesso per la somministrazione delle terze dosi di vaccino anti Covid-19 – spiega l’Asst Lecco in una nota – e garantire a chi ancora dovesse completare il proprio ciclo vaccinale, o iniziarlo, a partire da domani, 3 dicembre, sono aperte nuove linee vaccinali all’ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco al piano -1 (Hall Aula Magna).

Per garantire un’elevata copertura vaccinale si è reso necessario trasferire l’attività di tracciamento tamponi nuovamente nei container ambulatori posizionati a destra della Palazzina Amministrativa dove, grazie al contributo dell’ANA, sarà posizionata una ulteriore tensostruttura riscaldata per assicurare maggior confort ai cittadini in attesa.

Anche il Distretto Merate ha raddoppiato la possibilità di prenotazione per la somministrazione del vaccino, in attesa dell’avvio del nuovo centro presso l’area Cazzaniga.