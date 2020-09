LECCO –Inaugurate stamattina in via Nullo le prime colonnine per veicoli elettrici di Aevv Impianti a disposizione del territorio comunale di Lecco. Il progetto complessivo prevede l’installazione di 14 impianti per la ricarica delle vetture elettriche e delle e-bike. Le prime due in assoluto erano state installate nella sede di Lario Reti Holding, a disposizione della flotta aziendale.

In totale, a Lecco, saranno dieci le colonnine di ricarica per le auto elettriche, con due punti di ricarica ciascuna: cinque colonnine fast power, saranno installate in via Parini, via Foscolo, corso Martiri, via Buozzi e via dell’Isola e cinque colonnine normal power posizionate in via alla Chiesa, via Isola Villatico, via Costituzione, Lungolago Cesare Battisti e viale Dante. Quattro invece le stazioni di ricarica per e-bike, con quattro punti di ricarica ciascuna, posizionate in via Parini, via Sassi, via Donatori di sangue e Lungo Lario Piave.

Tutte le infrastrutture di ricarica saranno alimentate esclusivamente con energia elettrica certificata da fonti rinnovabili, fornita da Acel Energie; saranno aperte 24 ore su 24 sette giorni su sette e offriranno un servizio che, per il primo mese, sarà gratuito. Sarà possibile effettuare i pagamenti tramite un’apposita tessera oppure attraverso un applicativo per il pagamento tramite smartphone.

Prima dell’estate è stata avviata la posa di altre colonnine (complessivamente saranno 15) nei comuni della Provincia (già installate a Lierna e Casatenovo). In questi giorni saranno attivate a Mandello del Lario e Galbiate. Anche la Valsassina sarà servita, con infrastrutture a Cremeno, Taceno, Margno, Esino.

“La mobilità green è sostenuta da una domanda crescente – sottolinea il vertice di Aevv Impianti – in linea con l’evoluzione dell’industria automobilistica e con le aspettative in materia di ambiente da parte degli enti e delle comunità locali”.

Aevv Impianti fa parte della business unit Energia e Tecnologie smart del gruppo Acsm Agam. “Stiamo investendo nella rete delle colonnine di ricarica per auto e biciclette elettriche in modo rilevante – aggiunge il BU leader Giovanni Chighine – con l’intento di portare valore e sviluppo sostenibile a beneficio del territorio”.

L’alimentazione delle infrastrutture di Aevv Impianti è fornita da Acel Energie, la società di vendita luce e gas del Gruppo. “L’energia utilizzata è certificata come interamente proveniente da fonti rinnovabili – ha sottolineato Giovanni Perrone, amministratore delegato di Acel Energie – Si tratta di energia green”. E sul display della palina, ad ogni rifornimento, viene indicato il risparmio in termini di emissioni di Co2.

L’obiettivo è offrire un servizio diffuso e mirato così da incentivare la mobilità verde e affermare i valori dello sviluppo sostenibile, fattore chiave della policy del gruppo Acsm Agam. Lo hanno sottolineato Paolo Busnelli e Marco Canzi, rispettivamente presidente e vicepresidente del gruppo Acsm Agam.