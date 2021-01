LECCO – Dal prossimo 24 gennaio la regione Lombardia verrà riclassificata in “area arancione” e, pertanto, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado riprenderanno la propria attività in presenza secondo quanto stabilito dal Dpcm 14 gennaio 2021.

“D’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale e Territoriale, in provincia di Lecco – fa sapere al Prefettura – le lezioni riprenderanno in presenza a partire da lunedì 25 gennaio, con il limite del 50% della popolazione studentesca interessata e secondo le disposizioni contenute dell’Addendum al Documento operativo del 29 dicembre 2020″.

Per le Istituzioni scolastiche della provincia di Lecco non è prevista alcuna possibilità di differire la ripresa in presenza in quanto le aziende di trasporto hanno garantito completa operatività a sostegno della piena ripresa del mondo della scuola al servizio della collettività e, in modo particolare, dei più giovani.

“Il mio sentito grazie per lo sforzo corale espresso. Sono convinto che i nostri studenti sapranno tenere comportamenti corretti. Finalmente la scuola si riappropria dei suoi principali protagonisti” ha commentato con soddisfazione il prefetto di Lecco Castrese De Rosa.