LECCO – Il 2021 inizia con una grandissima novità per gli studenti del Cfpa di Casargo e per il territorio lecchese. Nasce infatti nei locali dell’ex Porticciolo ’84 il primo ristorante didattico della città di Lecco: si chiamerà “Didaktico“.

Da sempre l’istituto alberghiero dell’Alta Valsassina si è impegnato a favorire la crescita professionale e personale dei propri allievi. Grazie a Didaktico, gli studenti più meritevoli del Cfpa verranno coinvolti nella predisposizione, preparazione e servizio di menù di livello alto, interagendo con i clienti e gestendo le loro richieste, in affiancamento a professionisti assunti appositamente da Apaf per la gestione e conduzione del ristorante.

“Crediamo che sia il momento storico migliore per programmare lo sviluppo di Apaf e del Cfpa di Casargo. Didaktico – dichiara Marco Cimino, direttore del Cfpa – nasce perché da diversi mesi stiamo lavorando ad una serie di progetti e iniziative a gestione diretta e/o condivisa con soggetti istituzionali locali. L’obiettivo è sempre quello di migliorare le competenze operative degli studenti del Cfpa, coinvolgendoli in attività esterne rivolte a clienti reali e che permettano nel tempo anche l’autofinanziamento della scuola e la crescita ulteriore della sua reputazione, garantendo così il pieno successo formativo e occupazionale degli studenti stessi. Ringraziamo lo chef Fabrizio Ferrari e tutta la sua famiglia per aver creduto da subito nel nostro progetto e tutti i soggetti istituzionali e non con i quali abbiamo interagito in questi mesi di definizione dell’iniziativa”.