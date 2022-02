CASARGO – Non si fa attendere la risposta alla “strana lettera” circolata in questi giorni la cui fonte, non ben precisata, sembra essere “alcuni genitori degli alunni che frequentano il CFPA di Casargo”. Ed è dura la replica del presidente dell’APAF (verso il rinnovo) Marco Galbiati.

In maniera quantomeno ambigua e cecchina è girata infatti di recente una missiva a firma di “presunti genitori” che muovono accuse livorose e sospette verso la […]

> AMPIO SERVIZIO SU VALSASSINANEWS