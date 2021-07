LECCO – Tra denunce e controdenunce, mediazioni vanificate e testimoni super impegnati, a cinque anni dall’istante incriminato potrebbe arrivare finalmente un punto fermo nella lite tra il rapper Fedez, nome d’arte di Federico Lucia, e Mc Cece, all’anagrafe Cesare Mario Viacava.

Alla Corte spettava pronunciarsi sul presunto cazzotto che il noto musicista avrebbe destinato al dj, la sentenza però non è stata pronunciata ed è ora possibile se non addirittura probabile una conciliazione tra le due parti. Che hanno chiesto un rinvio in forza di quella che pare essere la (nuova) trattativa per giungere a un accordo stragiudiziale.

Ma non è la prima volta che l’intesa sembra avvicinarsi, dunque tutte le ipotesi appaiono ancora praticabili e non è quindi certa la conclusione di questa vicenda – rilevante tutto sommato solo per uno dei due protagonisti del presunto “scazzo”.

RedGiu