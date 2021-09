PREMANA – Continuano in modo massiccio e intensificate le ricerche della 47enne di Lecco dispersa da due giorni in zona Forni a Premana.

Imponente la mobilitazione con in campo Soccorso Alpino, Protezione Civile e Vigili del Fuoco – questi ultimi presenti con numerose squadre tra cui SAF (Speleo Alpino Fluviale), TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e squadre di terra.

Purtroppo con il trascorrere del tempo cresce la preoccupazione per la sorte della donna, uscita per funghi l’altroieri con un amico e non rientrata.

