LECCO – Un’altra ondata di maltempo ha colpito la provincia di Lecco, distribuendosi su più Comuni: molte chiamate alla centrale del Bione dei Vigili del Fuoco si sono risolte gestendole tra la sala operativa e operatori comunali.

Circa 15 nel complesso le chiamate per le quali sono stati necessari gli interventi di più squadre per allagamenti e caduta piante nelle località di Bellano, Cortenova, Varenna, Lecco, Calolziocorte e Missaglia.

In particolare si segnala alle 21 a Viganò il soccorso di una persona rimasta bloccata sotto un autocarro: le squadre dei pompieri hanno collaborato con il 118 per la messa in sicurezza della scena (la persona all’ arrivo dei Vigili del Fuoco era stata soccorsa dai passanti).

