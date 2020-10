LECCO – Rare volte un’udienza è andata così “deserta“.

Nel senso letterale del termine.

Non si è presentato infatti nessuno alla nuova tornata giudiziaria prevista nell’ambito del processo che vedi opposti il noto rapper Fedez (al secolo Federico Leonardo Lucia) e il dj McCece (Cesare Mario Viacava).

La causa è quella originata dalla presunta aggressione che il primo avrebbe compiuto ai danni del secondo, nell’estate del 2016 a Barzio, quando il famoso cantante avrebbe sferrato un pugno – forse uno schiaffo – durante il Nameless Music Festival di quell’anno.

Deserta l’aula e udienza rinviata al 3 maggio 2021 per assenza dei testimoni. Tra i quali spiccava Fabio Rovazzi, presente in quell’occasione ma già una volta assente in corso Promessi Sposi per rendere la propria testimonianza sulla controversia.

Se ne riparlerà (forse) l’anno prossimo.

RedGiu