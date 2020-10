ROMA – Dalla giornata di oggi, giovedì 8 ottobre, entrano in vigore le nuove regole introdotte dal Dpcm firmato ieri dal premier Giuseppe Conte. La mascherina dovrà essere portata sempre con sé e bisognerà indossarla anche all’aperto, a meno che non ci si trovi in un luogo isolato o si stia praticando attività fisica.

La mascherina quindi, va tenuta sempre a portata di mano e va indossata – oltre a dove era già obbligatorio (bar, ristoranti, uffici etc.) – come recita il decreto, in “tutti i luoghi all’aperto, allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi”. Questo “ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento” rispetto a chi non vive con noi.

L’obbligo di indossare i Dpi si applica anche quando stiamo viaggiando sulle nostre auto, nel momento in cui a bordo si trasportano persone che non convivono con noi, anche se familiari. La stessa regola si applica anche a chi viaggia in moto.

Chi pratica attività motoria, sia all’aperto che al chiuso, non è invece obbligato a utilizzare la mascherina, questo però a patto che si riesca a mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.

Sono esenti dall’obbligo di indossarla, invece, i minori di 6 anni di età e le persone che, a causa di particolari patologie o disabilità, non possono coprirsi naso e bocca.