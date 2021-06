VALSASSINA – Dal 6 giugno sui monti valsassinesi pascola un gregge di pecore di mille capi, proveniente dalla Brianza.

Arnaldo Beccalli, 60enne di Nibionno è il pastore che con due aiutanti e una decina di cani accudisce gli ovini in alta quota. Giunti a Primaluna in camion gli ovini si sono diretti a Ombrega, e in questi giorni si trovano all’Alpe Dolcigo.

Le pecore pascolano i terreni in pendenza degli alpeggi, dove i bovini non …

AMPIO FOTOSERVIZIO SU VALSASSINANEWS: