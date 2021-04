INTROBIO – “Sabato siamo saliti per effettuare una riapertura (speriamo l’ultima) di questo anno particolare -raccontano i ballabiesi Anna Bortoletto e Amos Locatelli – e La Grassi ci ha accolti bene, come sempre. Impianti in ordine, tutto a posto. Dopo la siccità di febbraio e marzo (precipitazioni quasi nulle per ben due mesi) le ultime nevicate stanno riempiendo le cisterne, e consentono l’operatività del rifugio. I fringuelli erano in piena attività, le marmotte stanno uscendo e anche i primi crochi si fanno strada nelle chiazze d’erba tra la neve ancora molto abbondante”.