LECCO – In seguito al tragico incidente che ha provocato la morte di 14 persone lo scorso 24 maggio a Stresa e alla campagna promossa da Regione Lombardia per rilevare gli interventi di revisione e manutenzione degli impianti a fune adibiti a servizi di trasporto pubblico, l’Agenzia per il trasporto pubblico locale del Bacino di Como, Lecco e Varese ha organizzato a Lecco, nel pomeriggio di lunedì 21 giugno, un incontro per confrontarsi con i soggetti interessati del territorio sugli aspetti relativi alla manutenzione e alla sicurezza degli impianti e per comprendere le eventuali problematiche e criticità presenti, sia di breve che di medio-lungo periodo.