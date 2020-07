BARZIO – Un lungo massaggio cardiaco, la ripresa del circolo, e il ricovero in prognosi riservata. Si è spento poche ore dopo essere arrivato in pronto soccorso Luigi Sech, 63enne barziese, notissimo ex autista delle autolinee Sal in Valsassina e storico membro del corpo musicale Santa Cecilia. Lascia la moglie, le due figlie e un nipotino. Colpito da infarto questa mattina mentre passeggiava nel centro di Barzio…