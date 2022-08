BARZIO – “I fondi per le Olimpiadi non possono giustificare inutili stragi ambientali“.

Con questo messaggio è stata lanciata in Rete una petizione per chiedere di ripensare i progetti della cosiddetta “autostrada” per i Piani di Bobbio e dei nuovi parcheggi di Barzio, opere finanziate da Regione Lombardia e che contrastano con gli stessi indirizzi regionali che imporrebbero un freno al consumo di suolo…

> TUTTI I PARTICOLARI SU VALSASSINANEWS