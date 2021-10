ROMA – Approda in parlamento la crisi di Acque Minerali d’Italia Spa, di cui fa parte anche la valsassinese Norda. La senatrice della Lega Valeria Alessandrini ha depositato una interrogazione al ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti esprimendo preoccupazione per il piano di concordato, giudicato disatteso e troppo gravoso, e chiedendo di riconvocare il tavolo per arrivare a una soluzione che permetta il rilancio delle attività produttive.

Reazioni anche dal mondo sindacale. Domani pomeriggio è previsto l’incontro per stabilire le modalità di cassa integrazione per il polo di Primaluna…