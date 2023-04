LECCO – Due episodi simili – e altrettanto inquietanti – nelle prime ore del mattino di questo sabato di Pasqua sull’asse Lecco-Alta Valsassina. Si è trattato di due aggressioni, ai danni di un uomo e di una giovane, complice forse qualche bicchiere di troppo.

Il primo fattaccio è andato in scena a Margno (vedi articolo di Valsassinanews), con un 29enne picchiato da un soggetto che ha dato in escandescenze per motivi ancora da chiarire. Era passata da poco la mezzanotte. Il ferito è stato portato in codice giallo al ‘Manzoni’.

Più tardi, verso le tre di notte nel capoluogo, la vittima di un violento è stata una diciannovenne – aggredita sul Lungolario Piave: per lei ferita lacero contusa a un labbro e trasporto al Pronto Soccorso cittadino in codice verde.

RedCro