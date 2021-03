Tra i frutti protagonisti della primavera spiccano le fragole, dalle molteplici proprietà benefiche e amate anche dai più piccoli.

In realtà le fragole non sono propriamente dei veri frutti; in senso botanico, i frutti sono i piccoli semini gialli (gli acheni), mentre la polpa è il rigonfiamento che si forma dopo la fecondazione del fiore. Ad oggi esistono oltre 600 varietà di fragole, differenti per dimensione, consistenza e colore.

Sono facilmente deperibili, perché non sopportano il calore, le manipolazioni, il trasporto…