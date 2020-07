LECCO – Anche quest’anno Ats Brianza mette a disposizione dei cittadini informazioni necessarie a gestire e prevenire gli effetti conseguenti a ondate climatiche caratterizzate da elevate temperature ambientali. L’obiettivo è quello di prevenire il disagio dovuto alle elevate temperature ambientali e alle situazioni di solitudine anche temporanea e attivare interventi di assistenza.

BOLLETTINO HUMIDEX ARPA LOMBARDIA

> Consultabile a questa pagina

Ciascuno dei tre giorni considerati da ogni bollettino è qualificato con uno dei cinque livelli crescenti di disagio, da considerarsi medi e teorici, poiché nella percezione del calore intervengono variabili fisiche individuali e ambientali e per i quali sono indicati in senso generale azioni da porre in atto in ottica preventiva generale:

Normalità: nessun disagio.

Disagio debole: è possibile una sensazione di affaticamento a seguito di prolungata esposizione al sole e/o attività fisica.

Disagio moderato: prudenza, è consigliabile limitare le attività fisiche più pesanti svolte all’aperto.

Disagio forte: forte sensazione di malessere, pericolo, occorre evitare le attività fisiche in luoghi non climatizzati.

Disagio molto forte: pericolo grave, è fortemente consigliato interrompere le attività fisiche in luoghi non climatizzati.

Il numero di telefono a disposizione dei cittadini per contattare il servizio di Continuità Assistenziale è unico per tutte le postazioni delle aree di Lecco, Monza e Vimercate: 800 201 102.

Per maggiori informazioni sono disponibili i materiali promozionali scaricabili: