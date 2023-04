MARGNO – Non aveva nulla a che vedere con la Valsassina – se non la fittizia sede legale fissata in una seconda casa nella zona della funivia di Margno – la società “cartiera” che ha svolto un ruolo nella triangolazione illecita al centro dell’operazione della Guardia di Finanza di Varese (vedi articolo in anteprima stamattina).

In realtà, come conferma il comandante del gruppo di Busto Arsizio delle Fiamme Gialle maggiore Daniele Marra, a operare l’…

> I DETTAGLI SU VALSASSINANEWS