LECCO – Oggi gli istituti scolastici di I grado della provincia di Lecco hanno ricevuto il link per il collegamento all’iniziativa di orientamento LeccOrienta – I Giovedì dell’Orientamento Digital 2020 dedicata agli studenti frequentanti la classe III di I grado e ai loro genitori, promosso dalla Provincia di Lecco, dall’Ufficio scolastico territoriale e le associazioni datoriali.

La rete collaborativa LeccOrienta con i partner ha permesso di organizzare un’importante iniziativa di orientamento finalizzata alla scelta scolastica e formativa che i giovani studenti insieme alle loro famiglie saranno chiamati a fare dal 4 al 25 gennaio 2021 in occasione dell’apertura delle iscrizioni online per l’anno scolastico 2021/2022. L’iniziativa, nella forma digital intende proporre, attraverso le interviste e i contributi dei relatori, un valido supporto nel delicato momento della scelta scolastica verso il II grado per favorire il successo scolastico e formativo.

Cliccando sul link infatti si potrà accedere all’offerta formativa in provincia di Lecco, ai consigli per la scelta verso la scuola superiore e i centri di Formazione professionale e all’orientamento dedicato agli studenti con disabilità.

Inoltre, attraverso gli interventi di imprenditori, studenti e genitori potranno avere un primo contatto con una realtà produttiva in rapida trasformazione, esplorare opportunità innovative, ma soprattutto riflettere sul tradizionale rapporto tra il conoscere, il fare e lo sperimentare.

Una prima conoscenza che verrà poi consolidata nel corso delle esperienze di Ptco (ex alternanza scuola-lavoro) che rappresenterà per gli allievi un modo diverso di approfondire gli apprendimenti curricolari, contestualizzando conoscenze e misurandosi con l’acquisizione di nuove competenze in compiti di realtà e in contesti di impegno diretto. In un’ottica moderna, quindi, dove la formazione dello studente è orientata, oltre che verso contenuti strettamente disciplinari, nella direzione di favorire l’inserimento del giovane in una dimensione organizzativa funzionante, favorendo l’acquisizione delle competenze necessarie all’agire con piena e immediata operatività.

“Le scuole del territorio lecchese sono tutte di assoluta eccellenza, come rilevato anche dalla ricerca commissionata dalla Fondazione Agnelli a Eduscopio – commenta il consigliere provinciale delegato all’Istruzione e Formazione professionale Felice Rocca – Partendo da questa certezza, occorre garantire ai giovani tutti gli strumenti orientativi che possano favorire il raggiungimento del successo scolastico. In questa ottica, grazie al consolidamento di una rete organizzativa importante tra la Provincia di Lecco, l’Ufficio scolastico territoriale e le associazioni datoriali, si è voluto mantenere l’impegno, anche in un momento di emergenza come questo, con un appuntamento importante e atteso, in forma digitale, accessibile agli studenti e alle loro famiglie”.