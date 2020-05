ESINO LARIO – Alle sette del mattino di oggi i Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti in località Cainallo con una squadra SAF (speleo-alpino-fluviale) in collaborazione con l’elinucleo dei Vigili del fuoco di Varese per il recupero di un cane di nome Paride, scappato ai proprietari per inseguire un animale selvatico.

L’intervento è stato particolarmente impegnativo data la zona impervia, visto che il povero quattrozampe era finito in un profondo canalone.

Il lavoro dei pompieri è durato circa tre ore, concludendosi con il salvataggio dell’animale.