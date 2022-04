PASTURO – Lunedì alle 18 aprono le iscrizioni per il Pasturo-Rifugio Brioschi VK2. Dopo due anni di stop causa Covid torna la scalata al Grignone “tutt d’un fià”, come amano definirla i locali. Dietro le quinte, il Team Pasturo.

“Le date da segnarsi in agenda sono sabato 28 maggio e domenica 17 settembre – ha dichiarato il presidente del sodalizio valsassinese Alberto Zaccagni -. I nostri eventi cult 2022 saranno il Pasturo-Brioschi VK2 a inizio stagione, per concludere con la ZacUp a metà settembre”. Per la gara only up primaverile si tratta di un graditissimo ritorno: “Quando era giusto fermarsi siamo stati tra i primi a farlo – ha continuato Zaccagni -. Ora che si può tornare a quello spirito di convivialità cui eravamo abituati era giusto riprendere il nostro appuntamento primaverile”.