LECCO – La sezione provinciale dei pescatori di Lecco convenzionata con la Fipsas, in occasione dell’apertura della pesca alla trota del 27 febbraio, immetterà ben 700 kg di trote iridee su tutti i corpi idrici (acque di tipo B) della provincia di Lecco, nei tratti denominati “campi gara“. L’iniziativa, annota la Fipsas, “è un segno concreto di attenzione nei confronti dei pescatori sportivi appassionati alla pesca della trota torrente”.

Tutti i pescatori sportivi, per poter pescare nei suddetti corpi idrici dovranno essere in possesso del tesserino segnapesci e in regola con il tesseramento federale della Fipsas e il pagamento del contributo di gestione previsto nel bacino n. 5 pari a 15 euro.

Il presidente della sezione provinciale di Lecco Stefano Simonetti commenta: “La semina di trote adulte e sterili non comporta alcun danno per i nostri torrenti – continua il nostro impegno per la diffusione di una pesca sportiva e ricreativa sostenibile in favore dei tanti appassionati e sportivi della Provincia di Lecco e in favore di tanti pescatori lombardi. L’apertura della pesca alla trota è un evento che porta nei nostri torrenti molti pescatori sportivi lombardi provenienti dalle province di Milano, Monza-Brianza, Sondrio, Como e Bergamo, ma anche pescatori sportivi europei, appassionati alla pesca alla trota torrente. La semina di ben 700 kg. di trote è un segnale concreto per la diffusione della pesca sportiva, oltre che per mantenere la presenza della trota e dei pescatori nei nostri corpi idrici”.

L’elenco dei corpi idrici in cui sarà effettuata la semina:

GALLAVESA – ERVE KG 50 CAMPO GARA 6

GALLAVESA – CALOLZIOCORTE -LOC. FOLLA KG 50 CAMPO GARA5

CALDONE – LECCO – LOC BONACINA KG 70 CAMPO GARA 4

BEVERA – COSTAMASNAGA FRAZ. COLOMBAIO KG 60 CAMPO GARA 10

VARRONE – DERVIO – PONTE DI LEGNO SP72 KG 30 CAMPO GARA 1

TROGGIA – INTROBIO – PONTE SP 62 KG 40 CAMPO GARA 9

PIOVERNA – PRIMALUNA – PONTE BARCONE KG 40 CAMPO GARA 7

PIOVERNA – CORTENOVA-TACENO KG 260 CAMPO GARA 8

VARRONE – PREMANA -PONTE GABBIO KG 50 CAMPO GARA 12

VARRONCELLO – PAGNONA – PONTE DEI GIABBI KG 50 CAMPO GARA 3