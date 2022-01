CASARGO – Infortunio con più spavento che traumi intorno alle 11 di oggi all’Alpe Paglio quando un bambino, in vacanza in Alta Valsassina, ha avuto un piccolo incidente mentre scendeva sulla neve a bordo di un bob. Automatica, vista la giovane età dell’infortunato, l’applicazione iniziale del “codice giallo” (indice di condizioni mediamente critiche) ma in realtà le conseguenze fisiche non sono state così rilevanti. Intervenuti…