LECCO – Sabato 5 giugno il Partito Democratico di Lecco avvia la campagna tesseramento 2021, con una presenza sui territori della Provincia.

A maggio, il segretario nazionale Enrico Letta aveva affermato: “È proprio dalla partecipazione e dall’apertura che vogliamo ricostruire la nostra comunità, perché il Pd o è partito di popolo o non è. Abbiamo un’occasione che mai è capitata e che forse mai ricapiterà alle nostre generazioni. È una chiamata alla responsabilità che investe tutti noi. Dobbiamo esserne all’altezza. Dobbiamo esserci, insieme. ‘Con occhi nuovi’”.

Ripartendo dai più di 800 iscritti del 2020 che – nonostante le difficoltà dovute alla chiusura dei circoli hanno voluto riconfermare la loro fiducia al PD – verranno aperte le sedi e organizzati banchetti nelle piazze, per accogliere in assoluta sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, tutti coloro che vorranno rinnovare la tessera oppure iscriversi per la prima volta al Partito Democratico.

“Le aperture dei circoli – afferma la segretaria Marinella Maldini – oltre a essere il momento per iscriversi o rinnovare l’adesione al Partito, rappresentano un segnale forte per sostenere l’azione del partito a livello locale, regionale e nazionale, sono da sempre un’occasione per confrontarsi con il Segretario di circolo, gli eletti e i rappresentanti del PD territoriale. Così, dopo un anno complicato, in cui è stato impossibile incontrarci e confrontarci in presenza, lanciamo la campagna di tesseramento, con la necessaria prudenza, ma anche con la voglia di tornare a vederci, a guardarci finalmente negli occhi, a parlare di politica, aggiornandoci su quanto sta succedendo e progettando possibili risposte ai problemi locali e nazionali emersi nel corso di questa drammatica pandemia”.

SEDI E ORARI BANCHETTI

BARZAGO Via Roma 9,00-12,00

GALBIATE Piazza Dn Gnocchi 9,00-12,00

OGGIONO Piazza Manzoni 14,00 -18,00

INTROBIO Piazzetta 9,00-12,00

CASATENOVO Giardini di Via Manzoni 8,30-12,30

LECCO Piazza Garibaldi 9,00-17,00

BRIVIO Piazzetta 9,00-12,00

NIBIONNO Piazza Giovanni Paolo II 8,30-12,00

IMBERSAGO Piazza Garibaldi 9,00- 12,00

CALCO Via Italia davanti Scuola 9,00-12,00

MANDELLO Piazza Leonardo Da Vinci 9,30-12,30

VALMADRERA Via San Giuseppe 32 10,30-12,30

MERATE Piazza Prinetti 9,00-12,00

OLGIATE Via Ca Nova 21 9,00-12,00