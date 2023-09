PREMANA – Fiamme in zona industriale a Premana. Dalle 10 circa di questo lunedì diverse squadre dei Vigili del Fuoco stanno operando in località Giabbio per un capannone che ha preso fuoco. Nel frattempo il Comune, in via precauzionale, invita i cittadini a tutelarsi tenendo chiuse porte e finestre delle abitazioni.