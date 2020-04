PREMANA – Vista la difficile situazione che l’Italia e il mondo intero stanno vivendo a causa del Covid-19, il comitato organizzatore del Giir di Mont, in comune accordo col consiglio direttivo dell’Associazione Sportiva Premana, ha preso la decisione di annullare la gara prevista per il 26 luglio 2020. Una scelta certamente sofferta per una comunità come quella premanese, messa in ginocchio lo scorso anno dalle bombe d’acqua ma capace in tempi record di riorganizzare la competizione di corsa in montagna. Ora la situazione è addirittura più grave.