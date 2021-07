PRIMALUNA – Deceduto oggi il notissimo commerciante di scarpe Giandomenico Beri, classe 1959. Era notissimo non solo per l’attività in proprio ma anche in considerazione del suo ruolo all’interno della FIVA di Lecco, l’associazione di categoria degli ambulanti, presidenza rivestita per lunghi anni.

Beri lascia la moglie Laura e un figlio.

Nella sua vita aveva anche incrociato la politica, con il centrodestra e anche nelle fila del movimento guidato a suo tempo da Oscar Giannino.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO QUI: