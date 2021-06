INTROBIO – Questa mattina il Questore di Lecco Alfredo D’Agostino, nell’ambito della Cerimonia di premiazione nazionale tenuta e coordinata a Roma in modalità live streaming dall’Ufficio Relazione Esterne, Cerimoniale e Studi Storici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha proceduto alla scuola primaria “G. Cademartori” di Introbio alla premiazione degli alunni della classe terza, vincitori della selezione nazionale, nella categoria “arti figurative” (manifesti, fotografie, disegni, collage…), della 4^ edizione del concorso/progetto “PretenDiamo Legalità”, con il lavoro dal titolo “La casa nel bosco”.

A livello provinciale sono risultate vincitrici, oltre alla 3^ della scuola primaria di Introbio, per le scuole secondarie di primo grado la classe 3^B della scuola “Istituto Maria Ausiliatrice” di Lecco, con l’elaborato dal titolo “Dante on dark side of the web”, mentre per le scuole secondarie di secondo grado la classe 5^V della scuola “IIS Fiocchi” di Lecco, con il lavoro dal titolo “Un gioco mortale”.