PRIMALUNA – Soccorsi poco dopo le 13 in via Fregera, a Cortabbio di Primaluna, per un infortunio sul lavoro. Coinvolto un 28enne, un trauma alla gamba ma sono ancora al vaglio le dinamiche dell’incidente. Areu ha classificato l’intervento con un codice ‘rosso’, successivamente modificato in codice ‘giallo’ – mediamente grave: sul posto un’ambulanza partita da Introbio, raggiunta alle 13.45 dall’automedica. Interessati anche i carabinieri e l’Ats.