PRIMALUNA – Mentre la stragrande maggioranza degli eventi pubblici in calendario in Valsassina e dintorni è stata cancellata (in particolare tutti gli appuntamenti di maggiore spessore, Sagra delle Sagre esclusa) e poche occasioni di incontro risultano confermate, più di un lettore ci ha chiesto la “sorte” del bellissimo e tradizionale Palio delle Frazioni di Primaluna.

Ci siamo informati con il gruppo Sbandieratori e Musici della Torre, scoprendo che il Palio (quest’anno alla sua XXII edizione) è sospeso per le ovvie cause di forza maggiore, ma la notizia è che si tratta appunto non di una cancellazione bensì ad oggi di un rinvio “a data da destinarsi”…