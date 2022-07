LECCO – Il fatto è avvenuto questa mattina in un Comune della provincia di Lecco: un quattordicenne era solo in casa e stava giocando alla PlayStation quando, per motivi probabilmente collegati al videogame, si è improvvisamente arrabbiato e ha sferrato un pugno contro una porta a vetri.

Il serramento è andato distrutto, tagliando un polso del ragazzo che ha iniziato a perdere sangue. Spaventatissimo, è corso fuori casa dove a poca distanza ha incrociato delle persone che se ne sono prese carico, chiamando immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono giunti un’ambulanza e le forze dell’ordine. Secondo quanto noto alla nostra redazione, il giovane ferito non correrebbe pericoli di vita pur avendo perso moltissimo sangue.

